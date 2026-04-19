Ростовчан ожидают плановые отключения холодной воды в конце апреля

Жители Ростова-на-Дону в конце апреля столкнутся с временными перебоями в подаче холодной воды. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила о проведении плановых работ.В Первомайском районе отключение запланировано на 21 апреля. С 8:00 до 23:00, в связи с ремонтными работами на улице Шолохова, 270. Без холодной воды останутся ряд объектов, включая ВНС «Шолохова, 306», котельную по Шолохова, 210, СТ «Авиатор», коттеджные поселки «Полет» и «Олимпийский», улицы Шолохова (дома № 231-310, № 310-350), поселок Янтарный, ЖК «Флора», рынок «Классик» и гипермаркеты «Лента» на Аксайском, 2 и 13, а также дома № 13-19 по улице Аксайский. Жители домов № 282 - № 308 по улице Шолохова (с дробями и литерами) могут ощутить снижение напора воды.В Октябрьском районе 22 апреля с 08:30 до 24:00 ожидаются отключения или пониженное давление воды из-за работ по адресу Днепропетровская, 50. Временные неудобства коснутся жителей улиц Камышеваха, Металлургическая (дома № 6, 8, 10а, 10б, 10в, 10/2), Днепропетровская (дома № 54/1, 50ч, 50в, 52а, 50и), СТ «Березка Кварцевый» и территории между улицами Кудрявая – Днепропетровская – 2-я Коралловая.В Кировском районе подача холодной воды будет прекращена 21 апреля с 08:30 до 20:00. Отключение затронет улицы Левобережная (дома № 1-17), 1-я Луговая, 2-я Луговая, Пойменная и Шоссейная.Масштабные плановые работы пройдут и в Железнодорожном районе: с 09:00 22 апреля до 09:00 23 апреля будет отключено холодное водоснабжение в связи с работами на переулке Майкопский, 2. Без воды останутся жители, проживающие в границах улиц Пескова, Машиностроительный, Стачки, Малиновского, Еременко, Мадояна, Смородиновая, Посевная, Лесопарковая, Сулинский, Кима, Республиканская, Олимпийский, Минераловодская, Восстания, С. Чебанова, Вагулевского, Портовая, Международная, 3-я Круговая, Батуринская, Заводская, Каширская.В этот же период на участках Малиновского – 2-я Краснодарская – 3-я Круговая – Батуринская – Заводская – Каширская, а также Международная – Стачки – Портовая возможно снижение давления воды.Водоканал города настоятельно рекомендует всем, кого коснутся отключения, заранее запастись необходимым количеством технической и питьевой воды.