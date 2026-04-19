Территории завода и Приморского парка оцеплены после атаки БПЛА в Таганроге
В ночь на 19 апреля город Таганрог подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате чего были повреждены коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж и более 10 автомобилей. Территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева и Приморского парка были полностью оцеплены.

Об инциденте сообщила глава города Светлана Камбулова в своих социальных сетях. По её информации, трём пострадавшим жителям госпитализация не потребовалась.

На местах падения обломков БПЛА работают все экстренные службы: спасатели, полицейские и специалисты МЧС. В ближайшее время к работе приступят сапёры для проведения обследования и обезвреживания возможных взрывоопасных предметов.

Из-за чрезвычайного происшествия в городе было временно изменено движение общественного транспорта. Жителям Таганрога рекомендовано сохранять спокойствие, не подходить к обнаруженным обломкам БПЛА или подозрительным предметам, а при их обнаружении немедленно сообщать координаты по номеру: 112.
Фото: Donday
