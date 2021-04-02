В Ростовской области снова вырос показатель заболеваемости коронавирусом

В Донском регионе вновь вырос показатель заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области. По данным на 4 апреля он увеличился с 1 941 до 1 947.Неизменным остается коэффициент распространения инфекции. Он равен единице. Ранее он стремительно снижался, но за последнюю неделю вырос до критической отметки. Это означает, что власти могут снова начать возвращать ограничительные меры на территории региона.В Ростовской области до сих пор есть районы, которые относят к "красной ковидной зоне". Их жители до сих пор не могут надеяться на послабления.