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Коэффициент распространения коронавируса снова подскочил в Ростовской области

Коэффициент распространения коронавируса снова подскочил в Ростовской области
В Ростовской области снова вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное правительство.

По состоянию на 4 сентября данный коэффициент подскочил с 1,05 до 1,07 за последние сутки. Такой рост происходит уже второй день, хотя до этого на протяжении больше половины месяца цифра сохранялась на единице. Растет и показатель заболевших на 100 тысяч дончан — с 412,7 до 416.

Стоит отметить, что коэффициент заболеваемости коронавирусом влияет на переход к следующему этапу отмены карантинных запретов. В случае его роста в донском регионе могут вернуть режим самоизоляции.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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