Коэффициент распространения коронавируса снова подскочил в Ростовской области

В Ростовской области снова вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 4 сентября данный коэффициент подскочил с 1,05 до 1,07 за последние сутки. Такой рост происходит уже второй день, хотя до этого на протяжении больше половины месяца цифра сохранялась на единице. Растет и показатель заболевших на 100 тысяч дончан — с 412,7 до 416.Стоит отметить, что коэффициент заболеваемости коронавирусом влияет на переход к следующему этапу отмены карантинных запретов. В случае его роста в донском регионе могут вернуть режим самоизоляции.