Жителей Таганрога предупредили о звуках взрывов из-за работы саперов. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.Напомним, что в ночь на 19 апреля в городе отразили атаку БПЛА. В результате повреждения получили коммерческие предприятия, колледж и более 10 автомобилей. Пострадали и люди. Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.В результате происшествия в городе ограничили движение общественного транспорта. Территорию Приморского парка полностью оцепили. Как уточнила глава города, сейчас там работают саперы. Специалисты обезвреживают взрывоопасные предметы, из-за чего в городе возможны хлопки.