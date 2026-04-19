Жителей Таганрога предупредили о звуках взрывов из-за работы саперов

Жителей Таганрога предупредили о звуках взрывов из-за работы саперов. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

Напомним, что в ночь на 19 апреля в городе отразили атаку БПЛА. В результате повреждения получили коммерческие предприятия, колледж и более 10 автомобилей. Пострадали и люди. Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

В результате происшествия в городе ограничили движение общественного транспорта. Территорию Приморского парка полностью оцепили. Как уточнила глава города, сейчас там работают саперы. Специалисты обезвреживают взрывоопасные предметы, из-за чего в городе возможны хлопки.
Фото: ДонДей
