В передвижном цирке в Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул из манежа к зрителям. Видеозаписи происшествия были опубликованы в социальных сетях 19 апреля.ЧП произошло в цирке-шапито, расположенном на проспекте Нагибина. По свидетельствам посетителей, животное испугалось из-за упавшей защитной сетки. Один из хищников перескочил через ограждение арены в толпу зрителей.По предварительной информации, никто не пострадал. Зрителей оперативно эвакуировали из помещения. На данный момент официальных комментариев от представителей цирка по поводу случившегося не поступало. Информация о деталях инцидента продолжает выясняться.