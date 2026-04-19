Донских аграриев предупредили о пиренофорозе пшеницы

Аграриев Ростовской области предупредили о пиренофорозе пшеницы. По словам специалистов Россельхозцентра региона, эта грибковая болезнь способна нанести существенный урон будущему урожаю.Пиренофороз – коварный противник, чей возбудитель отличается высокой жизнеспособностью. Он способен успешно перезимовать как на растительных остатках, так и на семенах, сохраняя свою активность на протяжении двух лет. С наступлением тепла и влаги, особенно в условиях дождливой весны и туманов, грибок начинает активно распространяться, заражая молодые ростки пшеницы.На первый взгляд, симптомы пиренофороза могут быть схожи с другими пятнистостями листьев. Однако специалисты выделяют ряд характерных признаков:• Пятна: появление небольших желтых или светло-коричневых пятен на листьях, которые со временем увеличиваются, темнеют и приобретают характерный желтоватый ободок.• Стебли: на стеблях могут наблюдаться мелкие штрихи или точки.• Отсутствие пикнидов: в отличие от схожих заболеваний, на пятнах пиренофороза отсутствуют черные точки (пикниды).• Оливковый налет: при высокой влажности на пораженных участках листьев может появляться налет оливкового цвета.Особое внимание рекомендуется уделять верхним листьям пшеницы в период кущения и колошения, поскольку именно они напрямую влияют на формирование будущего урожая.Помимо благоприятных погодных условий, развитию пиренофороза способствуют и распространенные ошибки в агротехнике:• Нарушение севооборота: многократное выращивание одних и тех же культур на одном поле.• Игнорирование растительных остатков: отсутствие должной обработки пожнивных остатков.• Выбор восприимчивых сортов: использование сортов пшеницы, генетически предрасположенных к заражению.Борьба с пиренофорозом требует комплексного подхода, сочетающего агротехнические и химические меры защиты, а также тщательную работу с семенами.• Агротехнические меры: регулярный осмотр посевов и подкормка растений для повышения их устойчивости.• Химическая защита: при поражении 5-10% растений необходимо применение фунгицидов. Наиболее эффективными считаются препараты на основе триазолов, стробилуринов и их смесей. При необходимости повторные обработки проводятся через 10-14 дней с обязательным чередованием действующих веществ для предотвращения формирования резистентности у патогена.• Работа с семенами: использование обработанных семян является первым и наиболее важным шагом в предотвращении заражения. Рекомендуется приобретать высококачественные семена и протравители, а при наличии сомнений обращаться за консультацией к специалистам.Пиренофороз не только ухудшает внешний вид пшеницы, но и приводит к преждевременному усыханию листьев, уменьшению количества колосков и снижению качества зерна. Своевременная защита урожая – залог стабильных результатов и финансовой стабильности аграриев. Специалисты подчеркивают, что успешная борьба с болезнью возможна лишь при оперативном ее выявлении, постоянном мониторинге состояния посевов и применении всего арсенала доступных защитных мер.