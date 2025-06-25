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В Ростовской области вновь объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области вновь объявлено штормовое предупреждение
В Ростовской области вновь объявлено штормовое предупреждение. В период с 13:00 до 15:00 и до конца дня 25 июня, а также 26 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По данным Росгидромета, в отдельных частях региона прогнозируются обильные осадки, включая грозы и град. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

В эти дни рекомендуется соблюдать осторожность на улице. Следует избегать длительных прогулок и дальних поездок. Также не рекомендуется находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами.
Фото: ГУ МЧС РО
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