Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области вновь объявлено штормовое предупреждение. В период с 13:00 до 15:00 и до конца дня 25 июня, а также 26 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия.По данным Росгидромета, в отдельных частях региона прогнозируются обильные осадки, включая грозы и град. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20–25 метров в секунду.В эти дни рекомендуется соблюдать осторожность на улице. Следует избегать длительных прогулок и дальних поездок. Также не рекомендуется находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами.