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В Ростовской области в начале мая были проведены замеры радиационного фона

В Ростовской области в начале мая были проведены замеры радиационного фона

В Ростовской области в начале мая были проведены замеры радиационного фона. Информация предоставлена экспертами Северо-Кавказского управления гидрометеорологии и экологического мониторинга.

На 9 мая 2025 года радиационная обстановка в ЮФО, в том числе и в Ростовской области, находится в пределах допустимых значений.

По результатам последних исследований, уровень радиации в регионе варьируется от 0,07 до 0,16 микрозиверта в час. Отмечено небольшое снижение показателей по сравнению с 1 мая, когда были зарегистрированы значения от 0,1 до 0,16 микрозиверта в час.

В зоне расположения Ростовской атомной электростанции ведется непрерывный мониторинг радиационной обстановки. Зафиксированные значения мощности гамма-излучения находятся в диапазоне 0,11-0,16 микрозиверта в час, что значительно ниже установленных норм безопасности.
Фото: Donday
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