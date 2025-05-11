Фото: Donday

В Ростовской области в начале мая были проведены замеры радиационного фона. Информация предоставлена экспертами Северо-Кавказского управления гидрометеорологии и экологического мониторинга.На 9 мая 2025 года радиационная обстановка в ЮФО, в том числе и в Ростовской области, находится в пределах допустимых значений.По результатам последних исследований, уровень радиации в регионе варьируется от 0,07 до 0,16 микрозиверта в час. Отмечено небольшое снижение показателей по сравнению с 1 мая, когда были зарегистрированы значения от 0,1 до 0,16 микрозиверта в час.В зоне расположения Ростовской атомной электростанции ведется непрерывный мониторинг радиационной обстановки. Зафиксированные значения мощности гамма-излучения находятся в диапазоне 0,11-0,16 микрозиверта в час, что значительно ниже установленных норм безопасности.