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В Ростовской области в начале апреля измерили радиационный фон

В Ростовской области в начале апреля измерили радиационный фон

В начале апреля специалисты Северо-Кавказского управления гидрометеорологии провели измерения радиационного фона на территории Ростовской области.

Полученные данные свидетельствуют о стабильной радиационной обстановке, находящейся в пределах нормы. Согласно информации, датированной 5 апреля 2025 года, мощность гамма-излучения колеблется в пределах от 0,07 до 0,17 микрозиверта в час. В районе расположения Ростовской АЭС зафиксированы значения в диапазоне 0,10-0,16 микрозиверта в час. Отмеченные показатели соответствуют естественному радиационному фону, характерному для многих российских регионов, и не несут в себе никакой угрозы.
Фото: Donday
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