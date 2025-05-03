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В Ростовской области замерили уровень радиации в начале мая

В Ростовской области замерили уровень радиации в начале мая
В Ростовской области 1 мая был проведен мониторинг радиационного фона. Специалисты Северо-Кавказского УГМС проверили уровень радиации в окрестностях атомных электростанций Южного федерального округа.

Эксперты заключили, что текущие показатели радиационного излучения безопасны для жителей региона. Уровень гамма-излучения составляет от 0,1 до 0,16 микрозиверта в час.

Для сравнения: в середине апреля значения гамма-излучения варьировались в пределах от 0,09 до 0,16 микрозиверта в час.
Фото: РостовРу
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