В середине апреля в Ростовской области замерили уровень радиации

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В середине апреля в Ростовской области были проведены замеры радиационного фона. Специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) осуществили запланированный мониторинг радиационной ситуации в районах расположения атомных станций Южного федерального округа, включая Ростовскую область.Опубликованные 19 апреля 2025 года данные свидетельствуют, что интенсивность гамма-излучения колеблется в пределах от 0,09 до 0,16 микрозиверта в час. Данные значения находятся в пределах естественного радиационного фона и не представляют угрозы для населения.В ходе проведения мониторинга не было обнаружено никаких признаков несанкционированных выбросов или отклонений от нормы, которые могли бы оказать негативное воздействие на экологическую обстановку.