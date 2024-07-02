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В Ростовской области обнаружили карантинную амброзию в крупной партии пшеницы

В Ростовской области обнаружили карантинную амброзию в крупной партии пшеницы
В Ростовской области крупная партия пшеницы оказалась заражена амброзией. Информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора.

На складе в Зерноградском районе нашли амброзию полыннолистную. Всего товар весил 62,8 тысячи тонн. После обнаружения карантинного объекта собственник отправил партию на переработку. Это поможет избавить злаки от амброзии.

В период цветения пыльца амброзии распространяется с ветром и попадает в дыхательные пути человека, вызывая тяжелые аллергические заболевания.
Фото: Россельхознадзор
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