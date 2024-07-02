В Ростовской области обнаружили карантинную амброзию в крупной партии пшеницы
В Ростовской области крупная партия пшеницы оказалась заражена амброзией. Информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора.
На складе в Зерноградском районе нашли амброзию полыннолистную. Всего товар весил 62,8 тысячи тонн. После обнаружения карантинного объекта собственник отправил партию на переработку. Это поможет избавить злаки от амброзии.
В период цветения пыльца амброзии распространяется с ветром и попадает в дыхательные пути человека, вызывая тяжелые аллергические заболевания.