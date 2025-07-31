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Экс-игроки "Ростова" приехали на кубковый матч со "Спартаком" в донскую столицу

Экс-игроки "Ростова" приехали на кубковый матч со "Спартаком" в донскую столицу
Встреча в рамках кубка между "Ростовом" и "Спартаком" прошла 30 июля в Ростове-на-Дону. Посмотреть игру пришли сотни фанатов. По данным "Рб Спорт", среди зрителей в VIP-ложе были замечены экс-игроки ростовской команды: вратарь Сергей Песьяков и хавбек Алексей Сутормин.

Стоит отметить, что оба игрока в свое время перешли из "Ростова" в "Крылья Советов", но в разное время.

По всей видимости, футболисты посетили матч, чтобы поддержать "желто-синих" и предаться приятным воспоминаниям о времени, проведенном в ростовском клубе.

Однако, к сожалению, даже их поддержка не принесла "Ростову" победу. Игра закончилась поражением со счетом 0:2.
Фото: Соцсети
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