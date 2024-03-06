В Ростовской области в двух районах сняли карантин по африканской чуме свиней

Фото: Ростов ру

В Ростовской области сняли ограничительные меры, связанные с африканской чумой свиней (АЧС). Распоряжение об отмене карантина в Миллеровском и Чертковском районах 4 марта подписал губернатор региона.Вспышка опасной болезни была обнаружена в слободе Дегтево еще в начале октября 2023 года. В одном из хозяйств на улице Садовой начали массово умирать свиньи. На вызов приехали сотрудники ветеринарных служб, которые взяли пробы патологического материала для исследования.По результатам экспертизы выяснилось, что животные были заражены АЧС. После этого в десяти километрах от эпицентра был введен карантин. В опасную зону вошли 10 населенных пунктов Миллеровского района и три Чертковского района.Специалисты более пяти месяцев работали, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней. В зоне, в которой ввели ограничения, было запрещено продавать, транспортировать и отправлять на убой свиней.