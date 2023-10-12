На севере Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней
В двух северных районах Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Несколько дней назад, 9 октября, в слободе Дегтево Миллеровского района нашли трупы животных. После экспертизы оказалось, что павшие свиньи болели африканской чумой.
Чтобы смертельное для парнокопытных заболевание не перешло в соседние территории, в ряде поселений Миллеровского и Чертковского районов ввели карантин. Там запрещено ввозить и вывозить животных и продукты животноводства, корма и кормовые добавки.
Речь идет о слободе Дегтево, хуторах Грай-Воронец, Ключковке, Закосьнове Дегтевского сельского поселения, хуторе Новоалександровка Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского районов. Аналогичная ситуация – в слободах Колодези, Кудияновке, хуторах Хмызове, Малахове, Лимане, Еритовке, Белогоровке, Новониколаевке, Новоуколовке, слободе Терновая Миллеровского района, хуторе Веселовском, Чуевском, Павловке Чертковского района.
Ранее карантин из-за АЧС ввели на территории Зерноградского района.
Африканская чума свиней – это опасная болезнь животных. Они могут заразиться через воду, корм, предметы ухода и многое другое. Симптомами опасной инфекции являются повышение температуры тела, диарея, судороги и в конечном итоге смерть.