Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Зерноградском районе сняли карантин по африканской чуме свиней

В Зерноградском районе сняли карантин по африканской чуме свиней
В Зерноградском районе Ростовской области сняли карантин по африканской чуме свиней. Постановление подписал губернатор 7 ноября после необходимых мероприятий ветеринаров.

В конце сентября в хуторе Гуляй-Борисовка погибла свинья. Специальная экспертиза показала, что животное пало от АЧС. После этого в хуторе ввели карантин. Все это время в районе был запрещен оборот животных и продуктов животноводства, кормов и добавок.

После всех ветеринарных мероприятий карантин разрешили снять.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.