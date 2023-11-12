В Зерноградском районе сняли карантин по африканской чуме свиней

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В Зерноградском районе Ростовской области сняли карантин по африканской чуме свиней. Постановление подписал губернатор 7 ноября после необходимых мероприятий ветеринаров.В конце сентября в хуторе Гуляй-Борисовка погибла свинья. Специальная экспертиза показала, что животное пало от АЧС. После этого в хуторе ввели карантин. Все это время в районе был запрещен оборот животных и продуктов животноводства, кормов и добавок.После всех ветеринарных мероприятий карантин разрешили снять.