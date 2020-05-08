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В Ростовской области в День Победы за нарушение режима самоизоляции составили 202 протокола

В Ростовской области в День Победы за нарушение режима самоизоляции составили 202 протокола
На Дону в День Победы за нарушение режима самоизоляции составили 202 протокола. По сообщению регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, за весь период штрафы получили 7 678 человек.

К ответственности привлекают граждан, которые вышли из дома без уважительной причины, или тех, кто нарушил предписание соблюдать режим самоизоляции (это касается жителей области, контактировавших с заболевшими или приехавших из других стран и регионов). Сумма штрафов варьируется от 1 до 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что с 1 мая все, кто вышел на улицу, должны носить медицинские маски. За отсутствие средства индивидуальной защиты также могут оштрафовать.

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