На Дону за день составили 233 протокола в отношении нарушителей самоизоляции

Более двухсот человек получили штрафы за нарушение самоизоляции в Ростовской области. За сутки протоколы составили в отношении 233 жителей Дона, за весь период, по данным на 7 мая, - 6 942. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусной инфекцией.Уже в течение месяца в регионе усилено патрулирование улиц. На пешеходных зонах расставлены посты полиции, и правоохранители проверяют у прохожих разрешения на перемещения по городу. Если человек не смог доказать, что вышел на улицу по уважительной причине, в отношении него составят протокол об административном правонарушении. Также к ответственности привлекают тех, кто нарушил предписание находиться на самоизоляции (это касается людей, вернувшихся из других стран и регионов, и тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом). Сумма штрафов варьируется от 1 до 40 тысяч рублей. Решением суда их выплатили уже 763 человека.