За сутки в Ростовской области составили 153 протокола за нарушение режима самоизоляции
Более сотни дончан за последние сутки получили штрафы за нарушение режима самоизоляции. В течение дня 3 мая протоколы составили в отношении 153 жителей Ростовской области, за весь период – в отношении 6 269 человек. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Выплатить штрафы решением суда должны уже 763 дончанина: 12 – по 30 тысяч рублей, 141 – по 15 тысяч, 105 – от 5 до 10 тысяч, 503 – от 1 до 4 тысячи. Протоколы составляют в отношении тех, кто вышел на улицу без уважительной причины, а также тех, кто нарушил предписание оставаться дома. К последним относятся люди, вернувшиеся из-за рубежа, из других регионов России, а также те, кто контактировал с заражёнными коронавирусом.
Напомним, в Ростовской области с 1 по 11 мая приостановили действие выданных ранее пропусков. По городу разрешено перемещаться только сотрудникам некоторых организаций, которые не прекратили свою работу в период праздников.