Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

После атаки БПЛА 15 августа в Неклиновском районе ввели режим ЧС

После атаки БПЛА 15 августа в Неклиновском районе ввели режим ЧС
В Неклиновском районе Ростовской области ввели режим ЧС на поврежденных от атаки БПЛА территорий. Об этом стало известно от главы района Василия Даниленко 15 августа.

В частности, в селе Покровском на площади Спортивной был обнаружен фрагмент сбитого дрона. В селе Николаевка зафиксировано повреждение внешней стены одного частного дома.

Как отметил Даниленко, на местах работают специалисты экстренных служб, также начала работу комиссия по оценке ущерба.

По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, воздушную атаку отразили в семи муниципалитетах. К счастью, никто не пострадал.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.