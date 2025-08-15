После атаки БПЛА 15 августа в Неклиновском районе ввели режим ЧС

Фото: Дондей

В Неклиновском районе Ростовской области ввели режим ЧС на поврежденных от атаки БПЛА территорий. Об этом стало известно от главы района Василия Даниленко 15 августа.В частности, в селе Покровском на площади Спортивной был обнаружен фрагмент сбитого дрона. В селе Николаевка зафиксировано повреждение внешней стены одного частного дома.Как отметил Даниленко, на местах работают специалисты экстренных служб, также начала работу комиссия по оценке ущерба.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, воздушную атаку отразили в семи муниципалитетах. К счастью, никто не пострадал.