На Дону за сутки выписали 280 штрафов за нарушение самоизоляции

За сутки в Ростовской области составили 280 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. По сообщению регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, за весь период штрафы получили 6 709 человек. Выплатить их решением суда обязали 763 дончан.К ответственности привлекают тех, кто вышел из дома без уважительной причины или нарушил предписание соблюдать режим самоизоляции (это касается тех, кто контактировал с заболевшими или приехал из других стран и регионов). Сумма штрафов варьируется от 1 до 40 тысяч рублей.Напомним, перемещаться по городу разрешено только сотрудникам предприятий, которые продолжают функционировать в период пандемии. Остальные могут выйти на улицу только для того, чтобы сходить в магазин, аптеку, выгулять собаку или оказать помощь пожилому родственнику.