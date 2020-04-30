Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону за сутки выписали 280 штрафов за нарушение самоизоляции

На Дону за сутки выписали 280 штрафов за нарушение самоизоляции
За сутки в Ростовской области составили 280 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. По сообщению регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, за весь период штрафы получили 6 709 человек. Выплатить их решением суда обязали 763 дончан.

К ответственности привлекают тех, кто вышел из дома без уважительной причины или нарушил предписание соблюдать режим самоизоляции (это касается тех, кто контактировал с заболевшими или приехал из других стран и регионов). Сумма штрафов варьируется от 1 до 40 тысяч рублей.

Напомним, перемещаться по городу разрешено только сотрудникам предприятий, которые продолжают функционировать в период пандемии. Остальные могут выйти на улицу только для того, чтобы сходить в магазин, аптеку, выгулять собаку или оказать помощь пожилому родственнику.

Теги: штрафы за нарушение самоизоляции

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.