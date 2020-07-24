В Ростовской области в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность

В донском регионе объявили о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области со ссылкой на Росгидромет.По информации синоптиков, угроза возникновения возгораний пятого уровня в период с 28 по 30 июля ожидается в Морозовском, Милютинском, Обливском,Тацинском, Целинском, Сальском,Песчанокопском, Пролетарском, Константиновском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Багаевском, Весёловском и Мартыновском районах, и также в Приазовье и на юго-востоке региона.Для остальных территорий Ростовской области объявлена пожароопасность 4 класса.В ведомстве просят граждан не разводить костры на природе и быть осторожными в обращении с огнем. Кроме того, нельзя выжигать сухую траву и камыш.