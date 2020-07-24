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В Ростовской области в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность

В Ростовской области в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность
В донском регионе объявили о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области со ссылкой на Росгидромет.

По информации синоптиков, угроза возникновения возгораний пятого уровня в период с 28 по 30 июля ожидается в Морозовском, Милютинском, Обливском,Тацинском, Целинском, Сальском,Песчанокопском, Пролетарском, Константиновском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Багаевском, Весёловском и Мартыновском районах, и также в Приазовье и на юго-востоке региона.

Для остальных территорий Ростовской области объявлена пожароопасность 4 класса.

В ведомстве просят граждан не разводить костры на природе и быть осторожными в обращении с огнем. Кроме того, нельзя выжигать сухую траву и камыш.

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