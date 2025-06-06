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В Ростовской области обнаружили свыше 600 тонн зараженного амброзией подсолнечника

В Ростовской области обнаружили свыше 600 тонн зараженного амброзией подсолнечника

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили более 600 тонн семян подсолнечника, зараженных амброзией. Информация об этом поступила от регионального управления ведомства.

В Егорлыкском районе на территории складского комплекса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, было обнаружено 660 тонн подсолнечника, содержащего семена амброзии. По результатам инспекции принято решение об отправке всей партии подсолнечника на перерабатывающее предприятие с целью предотвращения дальнейшего распространения опасного сорняка.

Стоит отметить, что амброзия полыннолистная представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Корневая система этого растения негативно влияет на плодородность почвы, а сам сорняк обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как засуха и избыточное увлажнение. Кроме того, пыльца амброзии является сильным аллергеном и часто вызывает аллергические реакции у людей.
Фото: Нейросеть
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