В Ростовской области обнаружили свыше 600 тонн зараженного амброзией подсолнечника
В Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили более 600 тонн семян подсолнечника, зараженных амброзией. Информация об этом поступила от регионального управления ведомства.
В Егорлыкском районе на территории складского комплекса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, было обнаружено 660 тонн подсолнечника, содержащего семена амброзии. По результатам инспекции принято решение об отправке всей партии подсолнечника на перерабатывающее предприятие с целью предотвращения дальнейшего распространения опасного сорняка.
Стоит отметить, что амброзия полыннолистная представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Корневая система этого растения негативно влияет на плодородность почвы, а сам сорняк обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как засуха и избыточное увлажнение. Кроме того, пыльца амброзии является сильным аллергеном и часто вызывает аллергические реакции у людей.