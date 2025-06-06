В Ростовской области обнаружили свыше 600 тонн зараженного амброзией подсолнечника

Фото: Нейросеть

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили более 600 тонн семян подсолнечника, зараженных амброзией. Информация об этом поступила от регионального управления ведомства.В Егорлыкском районе на территории складского комплекса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, было обнаружено 660 тонн подсолнечника, содержащего семена амброзии. По результатам инспекции принято решение об отправке всей партии подсолнечника на перерабатывающее предприятие с целью предотвращения дальнейшего распространения опасного сорняка.Стоит отметить, что амброзия полыннолистная представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Корневая система этого растения негативно влияет на плодородность почвы, а сам сорняк обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как засуха и избыточное увлажнение. Кроме того, пыльца амброзии является сильным аллергеном и часто вызывает аллергические реакции у людей.