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В Ростовской области увеличился показатель заболевших коронавирусом

В Ростовской области увеличился показатель заболевших коронавирусом
В Ростовской области к концу 2020 года показатель инфицированных на 100 тысяч населения увеличился на девять единиц. С 30 по 31 декабря он вырос до 1 299.

Коэффициент заболеваемости коронавирусом остается на уровне единицы. При этом количество заболевших дончан не уменьшается, сообщили в правительстве области. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 387 человек, а общее число зараженных к концу года достигло 51 561.

Под наблюдением врачей находятся 32 404 жителя Ростовской области. Как правило, к ним относятся люди с явными признаками COVID-19 или те, у кого хотя бы один из трех тестов оказался положительным. За 2020 год у 105,12 тысячи человек, находившихся под медицинским наблюдением, подозрения не подтвердились.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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