В Ростовской области с коронавирусом справились еще 378 человек

За сутки от коронавируса выздоровели 378 жителей Ростовской области. С начала пандемии по 30 декабря с инфекцией справились 41 644 человека.Увеличилось и количество зараженных дончан. За прошедшие сутки пациентами с COVID-19 стали 385 человек, а общее число случаев заболевания достигло 51 264. В стационарах получают лечение 2 716 человек, из которых 242 - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.Под наблюдением врачей находятся 32 549 человек с подозрениями на коронавирус. Как правило, это люди с явными симптомами COVID-19 или те, у кого хотя бы один из трех тестов дал положительный результат. За период пандемии у 104,95 тысячи дончан, находившихся под медицинским наблюдением, подозрения не подтвердились.