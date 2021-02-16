В Ростовской области увеличился показатель заболевших COVID-19

Показатель заболевших COVID-19 в Ростовской области увеличился до 1 666 на 100 тысяч населения. За сутки с 17 по 18 февраля он вырос на восемь единиц. Коэффициент распространения вируса сохранил значение предыдущего дня. Он равен 0,94.Ежедневное число инфицированных продолжает снижаться. За последние 24 часа коронавирус подхватили 323 человека. Большую часть составили люди от 46 до 65 лет - 124 человека. Немного меньше зараженных выявили среди молодежи от 18 до 45 лет - 93 человека. Положительные тесты получили 66 пенсионеров от 66 до 79 лет. Инфекцию обнаружили у 15 дончан старше 80 лет и 25 детей.С начала пандемии вирус выявили у 70 006 человек, среди которых 2 994 скончались от COVID-19. За прошедшие сутки инфекция забрала жизни 21 пациента ковидных госпиталей. По информации правительства региона, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.