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В Ростовской области усилят меры профилактики по борьбе с клещами

В Ростовской области усилят меры профилактики по борьбе с клещами
В Ростовской области будут усилены меры профилактики по борьбе с клещами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

В донской регион пришло потепление. В связи с этим многие решили чаще выезжать на природу. Однако в лесистой местности повышается риск получить укусы клещей.

- Меры профилактики необходимо усилить, уделять еще больше внимания санитарной обработке, чтобы люди могли чувствовать себя защищенными. Еще одна актуальная проблема сезона – борьба с сорной растительностью. Нескошенная трава, в том числе амброзия, доставляет массу неудобств жителям, - сказано в сообщении.

Главам муниципалитетов поручено ликвидировать сорную траву и обрабатывать зоны отдыха от паразитов. О проделанной работе будут информировать жителей в телеграм-каналах.
Фото: DonDay
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