Главный санврач предлагает усилить меры профилактики коронавируса в Ростове

Главный санврач Ростовской области предлагает усилить меры профилактики COVID-19 в Ростове-на-Дону, следует из письма, опубликованного в городских пабликах 22 сентября. Копии документа Евгений Ковалев якобы направил губернатору Василию Голубеву и прокурору Ростова Петру Треглазову.Взяв во внимание значительный прирост инфицированных в донской столице вследствие повсеместного нарушения масочного режима и социального дистанцирования, а также проведения концертов, главный санврач предлагает администрации Ростова следующие меры профилактики:– запретить городские и районный спортивные соревнования;– приостановить работу ночных клубов;– скорректировать график работы транспорта так, чтобы не создавать в нем столпотворения;– организовать дистанционную работу граждан старше 65 лет;– активнее убеждать людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию.Подлинность документа в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области подтвердили, но отметили, что речь идет не об ужесточении мер, а об усилении профилактической работы с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в Ростове-на-Дону.Отметим, что в донской столице по состоянию на 18 сентября зарегистрировано 8090 случаев заражения коронавирусом. Это 41% от всех случаев, зарегистрированных во всем регионе.