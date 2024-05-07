Алексей Логвиненко: В Ростове от клещей обработают более 592 гектаров территорий

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Глава администрации Ростова провел расширенное пленарное заседание. На повестке был вопрос борьбы с клещами — особенно актуальный на майские праздники, когда все выезжают на природу.Чтобы обезопасить людей, городские власти увеличивают площадь противоклещевой обработки в донской столице. Мероприятия по борьбе с опасными насекомыми проводят за счет бюджета Ростова.— В 2022 году мы охватили акарицидными обработками 500 гектаров городской территории, в 2023 — 544 гектаров (+8,8% к 2022 году), в нынешнем запланированы работы уже на площади в 592,5 гектара (+9% к объему 2023 года), — заявил Алексей Логвиненко.Администрация донской столицы заблаговременно подписала контракты с подрядчиками, которые выполнили нужные работы.— По последним данным, с жалобами на укусы клещей в медицинские организации города обратилось 205 человек (в прошлом году было 256 человек), — рассказал глава администрации Ростова. — Если исключить из этой цифры укусы, которые зафиксированы за пределами Ростова, то получается, в самой донской столице с начала этого сезона зарегистрировано только 28 укушенных. В 2023 году пострадавших было гораздо больше — 113.Во многом число пострадавших от укусов клещей в Ростове сократилось благодаря превентивной обработке. С клещами начали бороться еще до потепления в городе, при котором размножаются насекомые.По данным на 3 мая, подрядчики обработали участки на площади 302,6 гектара. Речь идет о роще вдоль улиц Каскадной, Орской, а также Лелюшеновском лесопарке, Левобережной зоне. Частично обработка затронула Щепкинское урочище, участки Кумженской рощи, рощи СКА. Аналогичные меры приняли в парке Авиаторов, балке Рябинина, Сосновом бору и Соловьиной роще, в Левенцовке, Новом поселении и в лесах рядом с Ростовским морем. Также исполнители контракта позаботились о безопасности горожан на территории лесов по улице Золотистой и в части Александровской рощи.Если клещ все-таки укусит, нужно срочно обратиться в травмпункт. Там медики безопасно извлекут насекомое, которое позже необходимо отвезти на исследование. Проверить клеща на наличие возможных заболеваний, которые он мог перенести, можно в зооэнтомологическое отделение ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» по адресу: город Ростов-на-Дону, улица 7-я Линия, 67, кабинет 301 (тел.: 275-74-18), либо в любую клинико-диагностическую лабораторию, которая делает подобные анализы.С памяткой профилактики укусов клещей можно ознакомиться на сайте Администрации города по ссылке: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frostov-gorod.ru%2Fpress_room%2Fnews%2F8892%2F184734%2F&cc_key=