Щуку-богатыря выловил рыбак из реки в Ростовской области

Фото: DonDay

В Ростовской области рыбак выловил щуку весом пять килограммов. Об этом пишет издание DonDay.Анатолий Попов отправился на рыбалку на реку Северский Донец 21 декабря. На месте он понял, что рыба неактивна. Тем не менее он разложил снасти и стал ждать клева.За первые несколько часов Анатолий практически ничего не поймал. Удача пришла после беспрерывной кормежки. В воде показалась большая щука.Сопротивлялась она несильно. Рыбак смог спокойно вытащить ее из воды. Вес рыбы оказался около пяти килограммов. Это достаточно небольшой показатель, потому что есть щуки весом и 30 килограммов. Однако рыба была достаточно большой – больше метра в длину.По доброй традиции мужчина сфотографировался с ней и отпустил.