Рыбак из Ростова-на-Дону поймал на удочку 10-килограммового амура

Ростовчанин поймал удилищем 10-килограммового амура. Крупная рыба попалась Сергею Рожкову в начале июня в роднике Водопадном на правом берегу реки Темерник.Сергей работает на одном из промышленных предприятий Ростова. В свободное время мужчина с друзьями и семьей ходит на рыбалку. Раньше это было приятное времяпрепровождение с удочкой, но до тех пор, пока однажды Сергею не попалась первая крупная рыба. Это был пятикилограммовый карп, которого он выловил в Дону. С тех пор страсть к ловле большой рыбы только росла.Обычно мужчина ездит рыбачить с друзьями и семьей, но как-то вышло, что на одну из самых своих удачных рыбалок он отправился один. Сергей забросил удилище и стал ждать клева. Только к полуночи звук сигнализатора разбудил не только мужчину, но и других гостей водоема. Схватив за ручку удилище, мужчина понял, что своими силами ему не справиться.- На роднике я познакомился с ребятами. Они тоже приехали на рыбалку. Вот и попросил одного из них помочь мне достать рыбу, - поделился Сергей. - Парень, Александр, прибежал на помощь с подсаком. На крючок попался амур. Чтобы вытащить его на берег, пришлось повозиться минут 15. Дело в том, что у амура есть специфическая особенность. Несмотря на то, что эта рыба сама идет на берег, при виде человека она может повести себя непредсказуемо. Амур может порвать леску подсака и удилища. В общем, сделает все, чтобы вырваться на волю.Но Сергею улыбнулась удача — благодаря правильным и неспешным действиям рыбаков амур оказался на суше. Вес рыбы составил около 10 килограммов, а в длину она была порядка двух метров. Обычно ростовчанин сразу выпускает такую большую рыбу, но ему так захотелось сфотографироваться с трофеем, что он оставил ее до утра в специальном карповом мешке для передержки. Дождавшись рассвета, он сделал несколько кадров и отпустил амура на волю.По словам Сергея, удачу ему приносит талисман в виде носорожка. Этот амулет ростовчанин берет с собой каждый раз и верит, что именно в нем лежит залог его успешной рыбалки.На счету у мужчины - не один десяток рыб, как больших, так и маленьких. Он даже завел тетрадь, в которой отмечает каждый свой улов, а также записывает, на какую прикормку и с какой дистанции «повелась» та или иная рыбка. Рыбак признается, что отпускает на свободу даже самую маленькую добычу.- Бывает, начинаешь отпускать, и люди говорят: «Зачем ты это делаешь? Отдай лучше нам», - вспоминает Сергей. - К сожалению для них, рыбу я не отдаю. Говорю: «Поймайте сами. Будете ловить, тогда будете забирать». На рыбалку я приезжаю не за добычей еды, а зарядиться энергией, провести интересно время, понаблюдать за красотами природы.Самым большим трофеем Сергей считает толстолоба весом 18,5 килограмма, которого он поймал в прошлом году. Как и в этот раз, достать такую крупную рыбу из воды оказалось задачкой со звездочкой. На помощь рыбаку пришел друг. Около 40 минут они боролись с рыбой, и наконец победили.Сергей признается, что крупных трофеев могло быть и больше, если бы не работа, которая отнимает у него много времени. День России мужчина планирует отметить за любимым занятием. Он собирается вернуться на место, где выловил своего 10-килограммового амура, и забрать трофей покрупнее.