ТАНТК им. Бериева заплатит 66,3 миллиона рублей за загрязнение почвы от свалки на территории завода

Донской Росприроднадзор через суд взыскал с таганрогского ТАНТК им. Бериева ущерб за вред почвам. Решение Арбитражный суд Ростовской области принял в конце декабря прошлого года.Отметим, что заявление в суд было подано контролирующим органом еще в августе прошлого года. Причиной для обращения стала плановая инспекция, проведенная в апреле 2023 года. В ходе проверки было обнаружено 11 участков с нелегальными свалками, содержащими разнообразные отходы, включая строительный щебень, битый кирпич и бетон, асфальтное покрытие, деревянную тару, бумажную продукцию, металлические емкости, мебель, лом металла и пластиковые изделия, а также остатки растительности.Установлено, что данные свалки не соответствуют экологическим стандартам, а площадки не были оборудованы водонепроницаемым слоем и защитой от атмосферных осадков.Эксперты Росприроднадзора взяли образцы почвы, провели необходимые измерения загрязненных территорий и оценили нанесенный ущерб, сумма которого превысила 66 миллионов рублей.Представители ТАНТК им. Бериева пытались оспорить необходимость денежной выплаты и предложили провести восстановление загрязненных территорий. Тем не менее суд не принял во внимание аргументы ответчика, посчитав требования Росприроднадзора законными, а расчет ущерба – корректным.В конечном итоге ТАНТК им. Бериева обязан перечислить 66,3 миллиона рублей в качестве возмещения нанесенного экологического вреда и дополнительно выплатить государственную пошлину в размере 806,5 тысячи рублей, которая поступит в федеральный бюджет.