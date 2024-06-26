Минприроды Ростовской области прокомментировало массовую гибель рыбы в Морозовском районе

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После того как портал DonDay сообщил о массовой гибели рыбы в Морозовском районе, специалисты Министерства природных ресурсов и экологии выехали на место происшествия. Они обнаружили множество мёртвых рыб как на берегу, так и в самом водоёме.Региональное министерство сообщило, что полномочия по принятию мер реагирования в связи с ситуацией на реке Быстрой возложены на Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора и Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.Напомним, что в апреле портал DonDay уже сообщал о массовой гибели речных обитателей. Тогда специалисты ведомства зафиксировали сброс сточных вод с очистных сооружений канализации регионального центра жилищно-коммунальных услуг Министерства обороны РФ.Причина нынешней ситуации пока остаётся неясной.