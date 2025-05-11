Минприроды Ростовской области прокомментировало ситуацию с мором рыбы и черепах в реке Койсуг

Фото: Батайское время

В Министерстве природных ресурсов Ростовской области прокомментировали инцидент с массовой гибелью водных обитателей в реке Койсуг.Стоит напомнить, что 10 мая в онлайн-сообществах распространились сведения о том, что в реке Койсуг в районе Батайска наблюдается массовая гибель черепах и рыбы.Местная жительница, совершая променад вдоль реки Койсуг 9 мая, заметила нечто странное в воде. Подойдя ближе, она обнаружила на берегу множество мертвых черепах и рыбу, лежащую на поверхности воды брюхом кверху. Женщина высказала предположение, что причиной массовой гибели могло стать загрязнение реки токсичными веществами или химикатами, попавшими в воду со строительной площадки, находящейся неподалеку.Сотрудники Министерства природных ресурсов оперативно передали информацию в Азово-Черноморское управление Росрыболовства, в чью компетенцию входит охрана водных биологических ресурсов.- Данная ситуация находится под нашим постоянным наблюдением, – заявили в пресс-службе ведомства.