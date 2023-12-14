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В Ростовской области спасли двух рыбаков, застрявших посреди Веселовского водохранилища

В Ростовской области спасли двух рыбаков, застрявших посреди Веселовского водохранилища
В Веселовском районе двое рыбаков застряли на сломанной лодке посреди водохранилища. Инцидент произошел 14 декабря около 2:00 в районе хутора Каракачев.

Ночью друзья решили отправиться на рыбалку на Веселовское водохранилище. Посреди водоема плавсредство заглохло. Чтобы избежать ЧП, приятели вызвали на место спасателей на воде.

На месте сотрудники подплыли к рыбакам на аэросанях и помогли починить мотор. Затем их доставили на берег.

- От медицинской помощи пострадавшие предпочли отказаться, - добавила помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.
Фото: помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.
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