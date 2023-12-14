В Ростовской области спасли двух рыбаков, застрявших посреди Веселовского водохранилища

Фото: помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.

В Веселовском районе двое рыбаков застряли на сломанной лодке посреди водохранилища. Инцидент произошел 14 декабря около 2:00 в районе хутора Каракачев.Ночью друзья решили отправиться на рыбалку на Веселовское водохранилище. Посреди водоема плавсредство заглохло. Чтобы избежать ЧП, приятели вызвали на место спасателей на воде.На месте сотрудники подплыли к рыбакам на аэросанях и помогли починить мотор. Затем их доставили на берег.- От медицинской помощи пострадавшие предпочли отказаться, - добавила помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.