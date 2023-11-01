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В Ростовской области трое рыбаков на моторной лодке застряли посреди водохранилища

В Ростовской области трое рыбаков на моторной лодке застряли посреди водохранилища
В Ростовской области трое рыбаков застряли посреди Цимлянского водохранилища. Происшествие случилось вечером 31 октября в порту Волгодонска.

Жена и двое мужчин отправились на рыбалку. В воде винт мотора зацепился за что-то, и лодка заглохла. Пока рыбаки чинили ее, один из мужчин упал в воду. Замерзшие и расстроенные рыбаки решили бросить попытки починить лодку и вызвали спасателей.

- Специалисты взяли рыбаков на свое судно и отбуксировали к берегу сломанную лодку, - рассказала помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.

От помощи медиков рыбаки отказались. Они погрузили свою лодку и отправились греться по домам.
Фото: Анастасия Калдурова.
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