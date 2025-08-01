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В Ростовской области состоялось прощание с семьей, которая погибла в жестком ДТП

В Ростовской области состоялось прощание с семьей, которая погибла в жестком ДТП
В Ростовской области состоялось прощание с семьей, которая погибла в жестком ДТП. Трагедия случилась в Аксайском районе 29 июля. Супруги Сергей и Евгения Мазий вместе со своей несовершеннолетней дочерью Валерией скончались на месте ЧП.

Супруги Сергей и Евгения Мазий вместе со своей несовершеннолетней дочерью Валерией возвращались с отдыха. Они двигались по дороге на автомобиле «Фольксваген Пассат», когда произошло столкновение с грузовиком «Мерседес Актрос». В аварию попали ещё два транспортных средства.

В результате полученных травм все трое скончались на месте происшествия.

Идентификация останков погибших была затруднена из-за того, что тела сильно пострадали в результате пожара, возникшего после аварии.

Отпевание и прощание с Сергеем, Евгенией и Валерией состоялось 31 июля в храме Ксении Петербургской. На траурной церемонии присутствовали десятки людей, в том числе родственники, друзья и близкие.
Фото: Дондей
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