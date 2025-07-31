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Семью из Шахт, которая погибла в жестком ДТП в Аксайском районе, похоронят 31 июля

Семью из Шахт, которая погибла в жестком ДТП в Аксайском районе, похоронят 31 июля
Семью из Шахт, которая погибла в жестком ДТП в Аксайском районе, похоронят 31 июля. Жуткая авария произошла в ночь на 29 июля.

Супруги Сергей и Евгения вместе со своей несовершеннолетней дочерью Валерией ехали в «Фольксвагене Пассате» с отдыха. Однако легковушка попала в серьезное ДТП, столкнувшись с грузовиком «Мерседес Актрос» и еще двумя автомобилями.

К сожалению, никто из членов семьи не выжил. Они скончались на месте. Погибших не смогли опознать сразу, поскольку в результате аварии произошел пожар, тела сильно обгорели.

Церемония прощания с Сергеем, Евгенией и Валерией пройдёт 31 июля в 14:00 в храме Ксении Петербургской.
Фото: Дондей
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