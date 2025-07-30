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Семья из Шахт погибла в жуткой аварии в Аксайском районе

Семья из Шахт погибла в жуткой аварии в Аксайском районе
Семья из Шахт погибла в жуткой аварии в Аксайском районе. Стало известно личности погибших.

Жуткая авария произошла в ночь на 29 июля. Предварительно, водитель грузовика протаранил барьерное ограждение и вылетел на встречную полосу. После чего столкнулись три авто. В одном из них ехала семья Мазий: супруги Сергей и Евгения вместе со своей несовершеннолетней дочерью Валерией.

Все трое от травм скончались на месте происшествия. Также погиб водитель грузовика.

Еще шестеро человек пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Фото: Дондей
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