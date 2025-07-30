Фото: Дондей

Семья из Шахт погибла в жуткой аварии в Аксайском районе. Стало известно личности погибших.Жуткая авария произошла в ночь на 29 июля. Предварительно, водитель грузовика протаранил барьерное ограждение и вылетел на встречную полосу. После чего столкнулись три авто. В одном из них ехала семья Мазий: супруги Сергей и Евгения вместе со своей несовершеннолетней дочерью Валерией.Все трое от травм скончались на месте происшествия. Также погиб водитель грузовика.Еще шестеро человек пострадали.По факту ДТП возбуждено уголовное дело.