Фото: музей-заповедник Шолохова

В станице Вешенской в Ростовской области состоялось прощание с дочерью донского писателя Михаила Шолохова. Траурная церемония прошла 25 января в музее-усадьбе М. А. Шолохова. Светлана Михайловна ушла из жизни 23 января, не дожив всего две недели до своего 99-летия.Светлана окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета с отличием в 1952 году и начала свою профессиональную деятельность в Таллинском педагогическом институте. Затем она работала в различных городах, включая Москву, Тбилиси и Ленинград, а также на Камчатке.С 1994 года Светлана Михайловна занимала должность ученого секретаря в музее-заповеднике М. А. Шолохова. В последние годы своей жизни она активно занималась восстановлением рукописей черновиков своего отца. Вместе с писателем Александром Стручковым она подготовила к публикации авторскую редакцию романа «Тихий Дон».