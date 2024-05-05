В Ростовской области сошел с рельсов грузовой поезд
В Орловском районе Ростовской области электровоз в составе грузового поезда сошел с рельсов. Инцидент произошел 4 мая около 19:30 недалеко от станции Куберле (поселок Красноармейский).
— Произошел сход первой и второй секций электровоза в составе грузового поезда с повреждением линий электропередачи, — уточнили следователи.
К счастью, никто не пострадал. Однако сотни пассажиров из-за ЧП застряли на полпути. Пока устраняли последствия происшествия и освобождали рельсы, задержались восемь пассажирских. составов В их числе:
№ 114 Адлер — Санкт-Петербург;
№ 13 Саратов — Имеретинский Курорт;
№ 59 Новокузнецк — Кисловодск;
№ 346 Адлер — Нижневартовск;
№ 345 Нижневартовск — Адлер;
№ 455 Челябинск — Новороссийск;
№ 368 Кисловодск — Киров;
№ 358 Имеретинский Курорт — Уфа.
Движение восстановили только 5 мая к 5:00. Как сообщили в СКЖД (прим. — Северо-Кавказская железная дорога), пассажиров, прождавших больше четырех часов, обеспечили питанием.
На месте работают сотрудники Южной транспортной прокуратуры и Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.