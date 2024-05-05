В Ростовской области сошел с рельсов грузовой поезд

Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

В Орловском районе Ростовской области электровоз в составе грузового поезда сошел с рельсов. Инцидент произошел 4 мая около 19:30 недалеко от станции Куберле (поселок Красноармейский).— Произошел сход первой и второй секций электровоза в составе грузового поезда с повреждением линий электропередачи, — уточнили следователи.К счастью, никто не пострадал. Однако сотни пассажиров из-за ЧП застряли на полпути. Пока устраняли последствия происшествия и освобождали рельсы, задержались восемь пассажирских. составов В их числе:№ 114 Адлер — Санкт-Петербург;№ 13 Саратов — Имеретинский Курорт;№ 59 Новокузнецк — Кисловодск;№ 346 Адлер — Нижневартовск;№ 345 Нижневартовск — Адлер;№ 455 Челябинск — Новороссийск;№ 368 Кисловодск — Киров;№ 358 Имеретинский Курорт — Уфа.Движение восстановили только 5 мая к 5:00. Как сообщили в СКЖД (прим. — Северо-Кавказская железная дорога), пассажиров, прождавших больше четырех часов, обеспечили питанием.На месте работают сотрудники Южной транспортной прокуратуры и Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.