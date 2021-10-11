Маршрут поезда Ростов – Имеретинский Курорт изменился из-за капремонта
Маршрут скоростного поезда «Ласточка» сообщением Ростов-на-Дону – Имеретинский Курорт (Адлер) изменился 13 октября. Об этом информирует Северо-Кавказская железная дорога.
Состав будет ходить по сокращенному маршруту Ростов-на-Дону – Краснодар-1 до 6 декабря текущего года. Причина – капремонт на станции Индюк в Краснодарском крае.
По той же причине временно отменены ряд скоростных поездов: Кавказская – Имеретинский Курорт, Адлер – Анапа, Краснодар – Имеретинский Курорт и Майкоп – Адлер.