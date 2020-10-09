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В Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

В Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность
В донском регионе ожидается пожароопасность пятого класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В период с 13 по 15 октября на территории Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону, ожидается чрезвычайная пожароопасность.

В эти дни дончанам стоит воздержаться от разведения костров на природе и выжигания травы. Также спасатели рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем: не бросать в лесу незатушенные окурки и горящие спички.

В случае возгорания обращайтесь по телефону: 101.

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