В Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

В донском регионе ожидается пожароопасность пятого класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.В период с 13 по 15 октября на территории Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону, ожидается чрезвычайная пожароопасность.В эти дни дончанам стоит воздержаться от разведения костров на природе и выжигания травы. Также спасатели рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем: не бросать в лесу незатушенные окурки и горящие спички.В случае возгорания обращайтесь по телефону: 101.