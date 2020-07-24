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На Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность

На Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность
В некоторых районах Ростовской области с 28 по 30 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом со ссылкой на данные Росгидрометцентра сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Так, угроза возникновения возгораний сохранится в северо-восточных, южных, юго-восточных, центральных районах донского региона и Приазовье.

Главное управление МЧС по Ростовской области рекомендует быть осторожными в обращении с огнем, а также воздержаться от разведения костров на природе, не бросать в лесах горящие спички и незатушенные окурки. Также ведомство настоятельно просит не выжигать сухую траву и камыш.

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