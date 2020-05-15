В Ростовской области сняли запрет на посещение церкви

В Ростовской области отменили ограничения на посещение церквей, несмотря на то, что по-прежнему нужно сохранять режим самоизоляции. Запрет, согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, действовал до 12 мая. По неизвестным причинам его решили не продлевать, хотя в области регистрировали множество случаев заражения коронавирусом среди священнослужителей, к тому же на Дону продолжают фиксировать рост количества инфицированных. Конечно, в Ростовской области продолжает действовать режим самоизоляции, однако все знают, что добраться беспрепятственно до церкви — не проблема. Многие не понимают опасности скопления большого количества людей в помещениях и едут в храмы.Чтобы не допустить распространения коронавируса, епархия обязала все религиозные организации соблюдать ряд мер. В здание можно заходить только в маске или респираторе, при этом не имея признаков болезни. В помещении нужно соблюдать дистанцию не менее двух метров, на входах необходимо поставить средства для дезинфекции рук. Каждые два-четыре часа следует проветривать храмы, обрабатывать поверхности антибактериальными жидкостями.Все ритуалы проводить также разрешено при соблюдении мер безопасности.Лжицу (ложку) нужно обрабатывать спиртовым раствором 96%, а затем — водой после каждого причастника. После ритуала спирт сжигается, а вода утилизируется. Также можно использовать одноразовые лжицы, которые затем сжигаются. Для того чтобы прихожане вытирали рот, необходимо давать им не общий плат, а одноразовые салфетки, которые также подлежат сожжению.«Запивку» надо подавать каждому человеку в одноразовой посуде. Святой потир (чашу) и крест целовать запрещается.В документе на сайте епархии говорится, что требуется минимизировать (заметьте: не исключить, а только минимизировать) возможность целования икон прихожанами. Прикасаться к Евангелию нельзя. Помазывание святым елеем отменить или осуществлять одноразовыми ватными палочками с последующим сжиганием. Раздачу освящённого хлеба производить только в перчатках.После каждого окунания воду менять. Таинство совершать только индивидуально, с двукратной дезинфекцией купели. На ритуале должны присутствовать только родители (биологические и крёстные). При помазании использовать одноразовые палочки и салфетки.Исповедь будет общей для того, чтобы исключить близкие контакты прихожан со священниками. Служитель будет читать одну разрешительную молитву, «оставив искренность покаяния на Суд Божий, а отпущение грехов – на веру кающегося».Число присутствующих необходимо сократить до сочетающихся браком, свидетелей и родителей. Обязательно соблюдать дистанцию и надевать маски.