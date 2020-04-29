В Ростовской области продлили запрет на посещение церквей
Церкви в Ростовской области останутся закрытыми для прихожан. Такое постановление 30 апреля подписал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалёв.
Посещение храмов в регионе ограничено до 12 мая. В документе говорится о том, что прихожане не допускаются до религиозных обрядов и церемоний. Это значит, что дончанам нужно отложить крещение, венчание, исповеди, причастия и другие мероприятия. На богослужениях присутствуют только священники. Присутствовать на них можно только онлайн – трансляции ведутся по радио, телевидению и интернету.
Такие запреты связаны с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в Ростовской области. Более того, всё чаще стали выявлять случаи заражения коронавирусом среди священников. Служители церкви заболели COVID-19, контактируя с заболевшими прихожанами.
В Ростовской области по состоянию на утро 1 мая зафиксировано уже 1 026 случаев инфицирования. От новой инфекции скончались девять человек. Выздоровевших – 89.