Режим самоизоляции в Ростовской области планируют продлить до 1 июня
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Ростовской области планируется продлить режим самоизоляции. Рассчитывать на поэтапное снятие ограничений можно только к лету.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции в столице до 31 мая. Аналогичное решение планируется принять и на Дону, сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.
Таким образом, как минимум до 1 июня будет продлён запрет на работу заведений общепита, гостиниц, ряда магазинов и других организаций.
Ранее главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев сообщал, что по выходу из режима самоизоляции будут сохранены некоторые ограничения. Например, ещё какое-то время будет наложен запрет на массовые мероприятия, сохранятся требования по социальной дистанции и ношению масок.
Добавим, что, по данным на 7 мая, в Ростовской области зарегистрировано 1 594 случая заражения коронавирусом. 16 человек скончались. Выздоровели 262 пациента.