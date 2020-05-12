На Дону сняли запрет на посещение кладбищ, но выходить из дома по-прежнему нельзя
В Ростовской области отменили запрет на посещение кладбищ. Его сняли ещё несколько дней назад. Однако существует один нюанс: режим самоизоляции в регионе продолжает действовать.
В правительстве Ростовской области пояснили, что согласно постановлению губернатора № 272 запрет на посещения кладбищ действовал до 11 мая включительно. Больше его не продлевали. Однако тем же распоряжением на Дону сохраняется обязательный для всех режим самоизоляции. Уважительными причинами для выхода из дома является перемещение к месту работы, поход в магазин, выгул собаки. Посещение кладбища в этот список не входит.
Напомним, согласно решению главы региона Ростовская область начнёт выходить из режима самоизоляции с 15 мая.