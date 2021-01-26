В Ростовской области снизился коэффициент распространения COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться. За сутки с 27 по 28 января он упал до значения 0,98. Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 1 489 на 100 тысяч населения.При этом пациентов с диагнозом «коронавирус» не становится меньше. За прошедшие 24 часа заболели 146 человек в возрасте от 46 до 65 лет. Среди молодежи от 18 до 45 лет положительные результаты тестов получили 104 дончанина. Вирус не обошел стороной и пенсионеров: инфекцию выявили у 79 людей от 66 до 79 лет и у 26 пожилых человек старше 80 лет. Меньше всего зараженных выявили среди детей - 20 несовершеннолетних.Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 62 568 человек, из которых 2 586 не смогли побороть инфекцию.